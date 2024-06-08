京城銀拋分階段合併構想 董座戴誠志強調保護股東權益

京城銀行（2809）昨（7）日股東會，正、副董事長戴誠志、蔡炅廷首度表態，除證實合併談判持續中之外，戴誠志也表示保護股東權益不會分大股東、小股東，並引開發金過去合併壽險、證券子公司及富邦併日盛金均採分階段收購為例，小股東若擔心價格，現在市價60元以上也可以先賣，而他本人則是未來併購如完成確定會退出，把時間留給家人，蔡炅廷認同金融整併加速成長，但強調合併要看緣份，不是非做不可。

戴誠志對於外傳的併購價在每股50元至55元，以及兩階段收購等傳言，雖沒有評論，但市場盛傳最有機會的「新郎」中信金，極可能採取公開收購方式分段完成整併，與戴誠志所舉開發金分段併凱基證券、凱基人壽（原中國人壽）的案例，以及富邦金兩段整併日盛金恰相彷彿。

不過，戴誠志雖以兩階段併購案例表達小股東權益受保障，但也不願證實是否就是這樣做，表示現在還不成熟。小股東擔憂收購價格低於市價，希望他爭取更好的收購價，戴誠志則是強調，所有股東都有賣股權利，擔心者可以認為現在價格較好就先賣，或者看好可能的合併對象就留著股票。

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