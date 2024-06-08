京城銀拋分階段合併構想 董座戴誠志強調保護股東權益
京城銀行（2809）昨（7）日股東會，正、副董事長戴誠志、蔡炅廷首度表態，除證實合併談判持續中之外，戴誠志也表示保護股東權益不會分大股東、小股東，並引開發金過去合併壽險、證券子公司及富邦併日盛金均採分階段收購為例，小股東若擔心價格，現在市價60元以上也可以先賣，而他本人則是未來併購如完成確定會退出，把時間留給家人，蔡炅廷認同金融整併加速成長，但強調合併要看緣份，不是非做不可。
戴誠志對於外傳的併購價在每股50元至55元，以及兩階段收購等傳言，雖沒有評論，但市場盛傳最有機會的「新郎」中信金，極可能採取公開收購方式分段完成整併，與戴誠志所舉開發金分段併凱基證券、凱基人壽（原中國人壽）的案例，以及富邦金兩段整併日盛金恰相彷彿。
不過，戴誠志雖以兩階段併購案例表達小股東權益受保障，但也不願證實是否就是這樣做，表示現在還不成熟。小股東擔憂收購價格低於市價，希望他爭取更好的收購價，戴誠志則是強調，所有股東都有賣股權利，擔心者可以認為現在價格較好就先賣，或者看好可能的合併對象就留著股票。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他見台中小套房1萬2驚呼「租不起」 網揪1關鍵：一堆人要租
▪ 新北市首購天堂在這！專家讚：總價不到千萬、有望入手三房含車位
▪ 央行理監事會將召開 賴正鎰揭房市熱真相：別以偏蓋全
▪ 高雄人哭！ 晚1季買房多花百萬 房仲：輝達來恐更瘋
▪ 黃仁勳掀旋風 實價揭夜市房市變了！這區1年成交833間
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言