元大看併購等合適機會 總座翁健：增進股東價值前提下 保持開放彈性

元大金控（2885）昨（7）日股東常會，總經理翁健向股東報告，去年獲利在環境多變下仍創造亮麗績效，穩居金控前五強，近來金融圈併購消息頻傳，元大金會在增進股東價值前提下保持對外併購的開放與彈性。股東會通過每股股利1.3元後，元大金決議現金股息1.1元於6月27日除息交易，股票股利除權日再行另訂。

元大金昨天股東會通過去年盈餘分派案，每股配發股利1.3元，創歷史次高水準，其中現金股息每股1.1元、股票股利0.2元，昨天先行敲定6月27日除息交易，實際發放股息入帳則在7月24日，以元大金昨天收盤價31.8元估算，現金股息殖利率約3.46%。

翁健表示，去年金融市場劇烈波動，歐美等主要經濟體維持高利率環境抑制通膨，烏俄戰爭、以哈衝突未歇等地緣政治衝突影響，連帶使得終端需求不振、全球景氣趨緩，進而導致製造業景氣緊縮，但元大金仍以審慎穩健的經營原則，適時調整與應對外部局勢，去年稅後純益達265.66億元，每股稅後純益（EPS）為2.09元，在14家上市金控中，經營績效穩居前五強。今年獲利持續成長，前五月自結稅後純益148.03億元，EPS為1.17元。

翁健表示，今年來台股表現亮眼，6日指數盤中創下21,971點歷史新高紀錄，然而由於美國聯準會降息時程不斷調整，地緣政治情勢持續變化，市場仍存在諸多不確定因素，未來金融市場仍將面臨許多挑戰，元大金仍將貫徹嚴謹的風控措施，因應外部變化把握市場機會，持續創造績效。

近來有關金控、銀行併購傳聞不少，元大金對外併購策略與態度如何，翁健則是表示，會持續關注國、內外市場動態，在增進股東價值下對併購機會保持開放及彈性，同時綜合考量策略發展意義、業務加乘效果、資產負債風險、未來獲利性等面向，審視評估有合適機會再行動。

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