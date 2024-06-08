永豐金擴張資產回報股東 總座朱士廷看好今年獲利成長

永豐金控（2890）昨（7）日召開股東會，股東關注「併購京城銀行等案的進度」，永豐金控總經理朱士廷回應，兩家都是上市公司，無法評論個案，但永豐金希望能持續擴張資產，給股東好的回報。

永豐金控子公司永豐銀先前宣布，今年將分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret的100％股權；永豐銀海外版圖拓展有成，國內併購議題也備受矚目。

永豐金控董事長陳思寬領軍高階經理人召開股東會，通過每股配股利1元，涵蓋0.75元現金股利、0.25元股票股利，寫九年新高。

陳思寬指出，永豐金控發揮「監督管理」、「策略領導」、「綜效發揮」三核心功能，2023年稅後純益197.64億元，刷新歷史紀錄，每股稅後純益1.62元，權益報酬率11.55％，同業之中排名第二，繳出亮麗成績單。

小股東關心，今年獲利是否有機會再創新高，朱士廷樂觀看待，盼望獲利有機會再創佳績，「今年獲利應該比去年好」；此外，永豐金近日股價頻創新高，「股價淨值比（PB Ratio）已經到1.47倍」。永豐金昨日股價收在23.5元，位於相對高點，永豐金股價曾在今年5月20日盤中攀上24元、締造新猷。

朱士廷指出，2024年是三年策略最後一個收割年，將延續主要策略，包括優化AI交易模型，加速推動數位變革、衝刺海外收益以及拓展海外布局、提供整合性服務給予客戶、引領綠色商機，並誓言將維持子公司永豐銀太陽能光電融資龍頭及永豐金證券綠色產業承銷領導雙地位。

「太陽能就是大趨勢、也是不可逆的趨勢」，永豐銀總經理莊銘福指出，永豐銀主要綠能業務耕耘在太陽能市場，風電業務主要著眼供應商設備融資，指出永豐銀相關經驗快十年，違約率比所有行業還要低，無論還款保證或安全機制風控，永豐銀是業界最懂「目前違約率低到無法想像，但會戰戰競競看待這行業」，希望成為永豐銀營運特色之一。

國內房市熱滾滾，銀行不動產授信政策更加謹慎。在昨日股東會上，有小股東關注，不動產放款比重偏高問題，銀行法72-2條規定上限為三成，永豐銀近年維持在28％的高點；永豐銀行總經理莊銘福回應，銀行嚴謹看待估價，「尤其是熱區或高房價地帶」，房貸違約率控制得宜、維持歷史新低水準。

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