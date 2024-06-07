創歷史同期新高！中信金動能大爆發 前5月狂賺311億元

受惠中國信託銀獲利大爆發，中信金控（2891）7日最新公布2024年5月份自結純益，5月份單月稅後純益為51.24億元，累計前五月份合併稅後純益賺破310億元，達311.51億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.60元，獲利動能旺盛。

中國信託金控表示，5月份子公司中國信託商業銀行單月稅後獲利38.31億元，主要因為存放款成長及財富管理動能強勁，核心收入增加。另外，台灣人壽保險公司5月份則由於有股票及基金處分利得挹注，單月稅後獲利12.57億元。

與去(2023)年同期相比，今年前五月銀行業務因存放款基盤擴大及財富管理銷售動能成長，財富管理收入年成長四成 帶動整體稅後獲利較去年同期成長8%。

保險業務部分，今(2024)年以來美元累積升值達5.5%，產生匯兌利益，再加上資本利得較佳，稅後獲利較去年同期大幅增加。

商品推薦