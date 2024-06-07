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中信金前5月獲利破300億大關 累計稅後盈餘311.51億元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

中信金今（7）日公告5月份自結盈餘，5月單月稅後盈餘51.24億元，累計前5月合併稅後盈餘311.51億元，每股盈餘（EPS）1.60元。

其中，中信銀單月稅後獲利38.31億元，主要因為存放款成長及財富管理動能強勁，核心收入增加。另外，台灣人壽5月份則由於有股票及基金處分利得挹注，單月稅後獲利12.57億元。

中信金指出，與去年同期相比，銀行業務因存放款基盤擴大及財富管理銷售動能成長，帶動整體稅後獲利較去年同期成長8%。保險業務部分，今年以來美元累積升值達5.5%，產生匯兌利益，再加上資本利得較佳，稅後獲利較去年同期大幅增加。

中信金 保險 財富管理

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