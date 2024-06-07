股匯不同調 新台幣連6升收32.25元

台股今天小跌作收，美國即將公布非農就業數據，市場相對觀望，不過在外資匯入下，新台幣兌美元今天收在32.25元，升3分，連6升，創下逾1週新高，台北及元太外匯市場總成交金額12.505億美元。

台股今天拉回整理，終場跌44.32點，收在21858.38點，成交值新台幣4516.02億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超108.73億元。

外匯交易員表示，股匯市今天上午都拉回整理，不過，外資午後仍加碼匯入，帶動匯價走升；新台幣兌美元今天開盤價為32.25元，最高32.245元、最低32.315元，最後收32.25元，小升3分。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值1.7角，升幅達0.53%，週線終止連2黑、轉為翻紅。

外匯交易員表示，歐洲央行宣布降息1碼，美國即將公布5月非農就業數據報告，市場相對觀望，加上即將迎來端午連假，匯市成交量因此有所縮減。連假後新台幣走勢，預料要看美元與外資動向而定。

根據央行臉書統計，美元指數今天小貶0.17%，亞洲貨幣多數走揚，韓元大升0.56%，日圓升0.55%，新加坡幣升0.23%，新台幣升0.09%，人民幣也微幅上揚0.06%。

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