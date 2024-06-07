快訊

小巨蛋演唱會突宣布停辦 張學友親曝身體狀況致歉：讓買票觀眾失望

個資保護接軌國際 資策會助集保獲首家CBPR驗證

中央社／ 台北7日電

個資保護議題日漸重要，資策會今天表示，協助台灣集保結算所在4月12日正式通過跨境隱私規則（CBPR）驗證，成為台灣首家取得CBPR及台灣個人資料保護與管理制度（TPIPAS）雙驗證的企業，接軌國際隱私保護標準。

台灣集保結算所自民國101年10月積極導入台灣個人資料保護與管理制度（TPIPAS），成為國內證券期貨市場中首家優先導入TPIPAS制度的企業。

財團法人資訊工業策進會（資策會）今天發布新聞稿，資策會作為跨境隱私規則（Cross-Border PrivacyRules, CBPR）當責機構，是台灣唯一負責執行CBPR第三方驗證的單位，協助企業先以台灣個人資料保護與管理制度（TPIPAS）驗證為基礎，逐步銜接CBPR國際隱私保護要求。

資策會提供一驗雙證的服務，協助台灣集保結算所在今年4月12日正式通過跨境隱私規則（CBPR）驗證，成為台灣首家取得CBPR及TPIPAS雙驗證的企業，在今天舉辦跨境隱私規則CBPR授證儀式。

資策會表示，CBPR是一項國際個人資料保護標準，有助於建立區域市場共同個資規範，協助會員國建立起一套安全可信賴的跨境隱私規則體系（CBPRs）。

資策會作為台灣唯一執行CBPR驗證的當責機構，協助企業進行流程診斷與優化，透過定期驗證，由公正客觀的外部專家提供個資年度體檢報告，找出個資體質需改善的部分；並藉由取得CBPR標章，以表彰與國際知名企業同等級的個資管理能力。

資策會表示，未來將提供更多元的個資隱私服務，協助企業獲得全球CBPR驗證，接軌全球隱私保護標準。

資策會 集保結算所

延伸閱讀

 台中警員登入警政聯網濫查6人個資 沒得到任何好處卻犯重罪

Meta改隱私權政策恐讓個資遭非法使用 保護組織申訴

北捷公司被控重製權限管理系統侵權 北檢不起訴

你的居家和個資安全有保障嗎？電子鎖領導品牌全新升級，守護每一扇家門

相關新聞

永豐金總座朱士廷談併購重點：持續擴張資產 給股東好的回報

永豐金控今日舉行股東會，現場有小股東關心永豐金是否有意併購京城銀，以及併購進度。永豐金控總經理朱士廷回應，個案沒辦法評論...

元大金看併購：不符合四大重點不出手

元大金控今日舉辦股東會，會中通過112年盈餘每股配發現金股息1.1元、股票股利0.2元，合計配發1.3元股利。對外是否再...

擴大綠電布局 富邦金控與星星電力簽約導入439萬度綠電

富邦金控落實2040年海內外營運據點百分百使用綠電之承諾，持續擴大綠電布局，7日宣布富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富...

談京城銀併購 二大股東戴誠志和蔡炅廷這麼說

京城銀行近日傳出正與其他金融機構洽談併購消息，對於併購後的發展，董事長戴誠志和副董事長蔡炅廷，分別為京城銀第二大股東和第...

股東關切京城銀併購價格 戴誠志：要兼顧員工客戶權益

京城銀今日召開股東常會，會中有小股東透過視訊對近來金融圈和市場高度矚目的京城銀併購案提問，直說外傳收購價格在每股50至5...

臉書谷歌詐騙 5月逾5千件

金管會公布對谷歌、臉書兩大社群平台詐騙最新統計，五月詐騙件數飆至五一○五件，僅低於今年一月高峰五二○三件，為有統計以來次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。