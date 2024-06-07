永豐金總座朱士廷談併購重點：持續擴張資產 給股東好的回報

永豐金控今日舉行股東會，現場有小股東關心永豐金是否有意併購京城銀，以及併購進度。永豐金控總經理朱士廷回應，個案沒辦法評論，尤其又牽涉到兩家上市公司，但永豐金希望能持續擴張資產，給股東好的回報，也是應該要做的。

永豐金2023年獲利歷新高，今日股東會也通過普通股每股配發0.75元現金股利、0.25元現金股利，總計1元股利。朱士廷指出，永豐金今年獲利應該會更好，且股價一直創新高，目前的股價淨值比已來到1.47倍。

永豐金2023年合併稅後淨利達197.64億元，創新高紀錄，每股稅後盈餘EPS為1.62元，權益報酬率為11.55％，其中永豐銀行2023年合併稅後淨利連續2年寫下歷史新高，達160.66億元，每股稅後盈餘EPS為1.68元，權益報酬率10.34％；永豐金證券則為38.36億元，每股稅後盈餘EPS為2.37元，權益報酬率12.02％，財富管理領域的成長，尤其顯著，年增率達29.42％，泛財富管理收入達28.77億元，並在複委託業務市占率第二名，財管信託資產管理規模達333.10億元為市場第3名。

永豐金董事長陳思寬指出，金控2023年獲利寫下歷史新高，今年普通股每股配發0.75元現金股利、0.25元現金股利，總計1元股利，不會辜負股東的託付。展望今年，中國大陸房市收縮對經濟最大衝擊已過，歐美央行將啟動降息，估台灣今年經濟成長率3.43%，今年將延續推動中長期策略加速推動數位變革，以「數位獲客、經營雙主軸」並進，深化數據分析應用持續提升客戶滿意度、聚焦導入AI與雲端應用，科技提升營運效率；衝刺海外收益，拓展海外布局等；維持永豐銀行太陽能光電融資龍頭及永豐金證券綠色產業承銷領導地位。

永豐金總經理朱士廷也提到，今年獲利應比去年更好，股價也一直在創歷史新高，且永豐金除了資本結構強度穩健，3年的中長期策略已加速推動，並將在2024年看到收割。

對於永豐銀行承作房貸及綠能相關業務狀況，永豐銀行總經理莊銘福在答覆股東提問時表示，房貸方面確實較不積極，對於熱區及高房價地區的估價會比較保守，但在太陽能業務方面已有10年的經驗，違約率也非常低，永豐看好未來發展趨勢，希望成為永豐在授信專業的一大特色。

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