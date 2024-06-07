元大金看併購：不符合四大重點不出手

元大金控今日舉辦股東會，會中通過112年盈餘每股配發現金股息1.1元、股票股利0.2元，合計配發1.3元股利。對外是否再對外進行併購，元大金表示，在評估併購對象上，將有四大重點，包括綜合考量策略發展意義、業務加乘效果、資產負債風險、未來獲利性等面向。

元大金去年稅後淨利達到265.66億元，每股稅後純益（EPS）為2.09元，在14家上市金控中，經營績效穩居第5名。今年前五月自結稅後淨利為148.03億元，每股稅後純益為1.17元，因手中銀彈和財務條件俱佳，具有併購實力，其動向受到外界關注，元大金控以上述的四大面向，表明不會輕易出手的態度。

元大金指出，元大金在先後完成併購寶來證券、紐約人壽及大眾商銀後，證券及銀行子公司於國內已達相當經營規模，近年壽險子公司表現也穩健成長，未來元大金仍會持續關注國、內外市場動態，面對潛在併購機會，保持開放及彈性，但最終仍需以增進股東價值為依歸，並且以上述的四個面向作為評估重點。

元大金控總經理翁健表示，今年以來台股表現亮眼，然而由於美國聯準會降息時程不斷調整，地緣政治情勢亦持續變化，市場仍存在諸多不確定因素，金融市場面臨許多挑戰，元大金控仍將貫徹嚴謹的風控措施，因應外部變化把握市場機會，持續創造績效。

面對國內通膨與日俱增，元大金也表示，將視國內外經濟情勢及物價水準，核定調薪比例，並連結員工績效表現及市場競爭力進行年度調薪。

另外，對於在新加坡增設據點的最新進度，元大金證券新加坡子公司—元大財富管理(新加坡)已於111年4月獲新加坡會計與企業管制局核准設立登記；並於111年9月向新加坡金融管理局(MAS) 申請資本市場服務牌照，目前仍由MAS審核中。元大期貨於111年4月開始籌設元大國際(新加坡)，已於111年11月獲新加坡會計與企業管制局核准設立登記，待取得當地主管機關核准及交易所會員後，即可開業。

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