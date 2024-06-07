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6月台股期指漲24點

中央社／ 台北7日電

台北股市今天終場跌44.32點，收21858.38點。6月台指期以21897點作收，上漲24點，與現貨相較，正價差38.62點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，6月期貨21873點、7月期貨21733點。

台股今天終場跌44.32點，收21858.38點，成交金額新台幣4516.02億元。

6月台指期貨以21897點作收，漲24點，成交6萬9769口；7月期貨以21761點作收，漲28點，成交937口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台指期 台灣期貨交易所

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