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6月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北7日電

台北股市今天下跌44.32點，收21858.38點。6月電子期收1155.05點，下跌3.25點，正價差3.78點；6月金融期收1971.60點，上漲17.20點，逆價差2.64點。

6月電子期以1155.05點作收，下跌3.25點，成交933口。7月電子期以1142.20點作收，下跌10.60點，成交4口。

電子現貨以1151.27點作收，下跌9.70點；6月電子期貨與現貨相較，正價差3.78點。

6月金融期以1971.60點作收，上漲17.20點，成交852口。7月金融期以1960.40點作收，上漲14.40點，成交6口。

金融現貨以1974.24點作收，上漲17.97點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差2.64點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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