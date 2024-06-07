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國泰證券6月觀點：AI、伺服器熱潮 助下半年出口旺季

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

2024年即將進入下半場，回顧上半年全球金融市場呈現「欣欣向榮」景況，台股一度接近22,000點，漲幅在全球主要股市中名列前茅。

國泰證券認為，在市場對歐美降息的預期偏多、經濟數據谷底回穩以及AI伺服器供需熱度不減等因素助攻下，展望第3季，預期AI投資熱潮再延燒，對股市表現抱持樂觀，且隨著現金股息即將發放，市場也有望活水注入；資金動能部分，若下半年確定降息，外資再回補新興股市機率相對高，可望進而帶動台股指數再創新高。

國泰證券進一步觀察個別產業，AI和雲端運算仍是推動國內外市場出口增長的重要動力，尤其隨著晶圓代工大廠台積電（2330）宣布持續擴大CoWoS產能至2026年，進而拉抬AI供應鏈表現強勁，不僅帶動AI晶片大廠輝達（NVIDIA）的GPU產量大增，各大PC品牌廠也有望於下半年推出配套AI的產品，國泰證券也預期今年AI PC的滲透率於2024年能達到5- 10%，使下半年整體出口表現呈現「旺季更旺」。

展望國外金融市場，國泰證券針對美國市場發展轉向樂觀，根據美國商務部最新公布的通膨數據顯示，4月個人消費支出（PCE）指數月升0.2%，單月升幅創今年以來最小，顯現美國通膨趨勢回降，也增添Fed於今年降息之機率；另外，包括美國三大雲巨頭-微軟、谷歌和亞馬遜雲端運算部門，最新財報表現皆重回高成長，有望進一步支撐投資人對美國市場的信心。

至於其他主要國家包含歐洲、英國、日本、和澳洲等央行，皆將於6月舉行利率決策會議，普遍預期歐洲央行將搶先啟動降息循環，國泰證券也認為全球貨幣政策走向寬鬆趨勢明顯，展望歐洲及日本市場仍分別抱持中立及正向的看法。

整體而言，全球金融市場在第2季展現強勁的復甦勢頭，展望第3季，寬鬆的貨幣政策預期、AI和雲端運算的快速發展，以及全球經濟穩定復甦，皆有望繼續支撐市場增長。不過，國泰證券也提醒，國際金融局勢仍詭譎多變，仍須隨時審視自身風險承擔能力、調整投資組合及資產配置，方能有效把握投資機會，最終累積財富一桶金。

AI 國泰 雲端運算

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