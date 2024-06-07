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談京城銀併購 二大股東戴誠志和蔡炅廷這麼說

聯合報／ 記者朱漢崙／台南即時報導
京城銀今日舉行股東常會，併購議題受矚目。記者朱漢崙/攝影
京城銀今日舉行股東常會，併購議題受矚目。記者朱漢崙/攝影

京城銀行近日傳出正與其他金融機構洽談併購消息，對於併購後的發展，董事長戴誠志和副董事長蔡炅廷，分別為京城銀第二大股東和第一大股東蔡天贊家族代表，在今日股東會後首度受訪。戴誠志認為，京城銀一直以來對被併和併購別人，都持開放態度，同時也希望併購者「promise（承諾）和deliver（報價）要一致！」蔡炅廷則表示，現在市場上overbanking（銀行家數過多）的問題很大，併購將更有利於銀行的日後發展。

蔡炅廷是蔡天贊家族的少東，對於小股東對京城銀行未來合併價格的看法，他表示，每人心中對價格都有一把尺，股價難有一致的標準，但合併綜效很重要，不只對股東，也一定要對客戶及員工權益三方都好，才走得下去，包括主管機關看待合併案也會有一把尺來把關。

中信金是併購京城銀呼聲最高者，中信金上周舉行法說會，總經理陳佳文說：「中信銀已是台灣規模最大的銀行，但存放款市占率仍不到10%。」蔡炅廷呼應陳的說法，認為金融整併的確有其必要性，但蔡炅廷也表示，未來是不可預測的，要看緣份：「倘若有緣無份，也沒辦法！」

京城銀一路從地方企銀，獲利亮眼，戴誠志是幕後推手，若此次京城銀真的「嫁」出去，戴誠志表示，接下來的時間他不再管理銀行：「要管家裡！」他說，這幾年太忙因此疏於對家人的照顧，以後要多陪伴家人。

對於媒體提問「京城銀併購是否為現在進行式？」戴誠志低調點頭，但不願再回應更多細節。京城銀行一路走來，曾經想併購別的銀行（安泰銀），但另一方面也不排斥被併。近十年來京城銀也有其他金控上門求親，戴誠志表示有一位友人曾對他開玩笑，這種雙向開放好比「人盡可妻（併），但也人盡可夫（被併）」，但他認為，有雙向開放的空間，經營的彈性也會更大。

至於所謂的「二階段收購」，先前金融圈已不乏案例，除了開發金併凱基證券、或是併中國人壽，都曾用過類似方式，另外富邦金併日盛，也曾採取這種分幾次收購的作法，不過，戴誠志對於是否採取二階段的收購，以及併購價格區間，都不願證實，他形容：「連飛機都還沒上（指還沒成熟），無法評論！」至於價格，他認為倘若股東覺得被併之後有更好的DNA，也許就留下來不賣股票。

對於員工及客戶權益的維護，戴誠志則表示，會盡最大的努力，但坦言理想和現實之間仍會有落差，至少希望買方都能信守承諾，不要「promise大於deliver（承諾但未做到）！」

京城銀行 併購 股東會

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