股東關切京城銀併購價格 戴誠志：要兼顧員工客戶權益

京城銀今日召開股東常會，會中有小股東透過視訊對近來金融圈和市場高度矚目的京城銀併購案提問，直說外傳收購價格在每股50至55元，相較於現在京城銀的市價（約61元）太低，對此，京城銀董事長戴誠志回應，不只股東權益，也必須兼顧客戶及員工權益。

這也是京城銀經營高層對京城銀併購首度對外表達看法。戴誠志表示，每位股東都有出售股票的權益，他尊重每位股東對價格的看法，但包括股東、客戶、和員工這三者任何一方的權益，也要兼顧。至於每股50至55元的收購價，戴誠志未予評論，只表示，現在對於併購案的法規在股東權益的保障都非常完整，相信小股東的權益也能得到保障，但併購不是只有價格，也要保障員工及客戶權益，這是京城銀長期經營以來最重視的。

近來京城銀股價已來到每股61元，戴誠志表示，對於股東選擇在50至60元的區間進出，這是股東自身的權益，他都尊重。小股東可能選擇以現在的市價賣出，但也有可能認為未來的合併者也很好，更有利於日後股價，因此選擇留下。至於大股東的部分，身為京城銀二大股東之一的戴誠志表示，比起小股東的持股可在市場自由進出，大股東賣出股份都有一定的規定，他表示，京城銀不論是否被併購，不論是現在的經營層，或是被併購之後的新經營層，都會對這家銀行永續經營。

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