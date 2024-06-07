永豐金股東會／總座：股價一直創高、今年獲利應會更好

永豐金7日召開股東會，宣布2023年獲利歷史新高好成績，總經理朱士廷指出「今年獲利應該比去年好」，股價一直創新高，「今天PE股價淨值比已經到1.47，在整體金融股上表現可以」。永豐金控2023年稅後純益197.64億元，刷新金控獲利歷史紀錄，每股稅後盈餘為新台幣1.62元，權益報酬率11.55％，繳出亮麗成績單。

董事長陳思寬宣布，因發揮「監督管理」、「策略領導」、「綜效發揮」三核心功能，2023年獲利寫歷史新高，今年普通股每股配發0.75元現金股利、0.25元現金股利，總計1元股利。展望2024年，永豐金控認為「中國大陸房市收縮對經濟最大衝擊已過」，歐美央行將啟動降息，估台灣今年經濟成長率3.43％。

傳出永豐金控有意併購京城銀，朱士廷低調回應，指出個案無法評估，因為是兩個上市公司，不過永豐金控一方面持續擴張資產、給股東更好回報，是金控要做也要努力做的事情。

永豐金控認為，2024年有兩大利多。第一，中國大陸已經進入中後期修正階段，預期官方將擴張財政、降息降準雙冠旗下穩定經濟，估全年成長4.7％。並認為美國聯準會（Fed）可望啟動降息，經濟軟著陸，估全年成長2.3％，ECB將跟進降息、經濟成長估0.7％，同時認為「中國大陸房市收縮對經濟最大衝擊已過」。

第二，樂看台灣今年經濟成長率3.43％，永豐金控認為，受惠四因素：1.歐美央行降息，有助終端需求回溫，全球消費性電子庫存水位將會漸趨健康、AI伺服器需求旺盛，2.台灣出口動能將會明顯轉強，連帶使投資信心回穩，3.半導體廠商持續投資先進製程，加上4.離岸風電等綠能投資持續建置，估台灣全年成長3.43％。

朱士廷指出，2024年是三年策略最後一個收割年，將延續主要策略，包括加速推動數位變革、衝刺海外收益以及拓展海外布局、提供整合性服務給予客戶、引領綠色商機，並誓言將維持子公司永豐銀太陽能光電融資龍頭以及永豐金證券綠色產業承銷領導雙地位。

「太陽能就是大趨勢、也是不可逆的趨勢」，永豐銀總經理莊銘福指出，永豐銀主要綠能業務耕耘在太陽能市場，風電業務主要著眼供應商設備融資，指出永豐銀相關經驗快10年，違約率比所有行業還要低。

莊銘福說，太陽能相關業務發展過程有還款保證，安全機制控款上，永豐銀是業界最懂，「目前違約率低到無法想像，但會戰戰競競看待這行業」，希望成為永豐銀一大特色。

朱士廷則指出，永豐銀行數位帳戶大戶累積開戶數已經達156萬戶，朱士廷指出，將會優化AI交易模型，加速推動數位變革，同時將耕耘海外企業高資產客戶等跨境服務，開拓海外在地客群，貫徹翻轉金融。

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