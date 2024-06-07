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降息預期再起 長天期美債 ETF 卡位布局

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
長天期美債ETF近期表現。（資料來源：CMoney、2024/06/06）
長天期美債ETF近期表現。（資料來源：CMoney、2024/06/06）

加拿大央行5日宣布降息1碼，在G7七大工業國集團中，開了首槍，為第一個啟動降息周期的央行，歐洲央行也跟進宣布降息1碼，至於全球最矚目的美國聯準會何時啟動降息，隨著通膨回到降溫趨勢，市場預期9月可望啟動降息，法人認為，在降息氣氛逐漸聚集下，債市可望迎來利多行情，投資人不妨透過債券ETF順勢卡位布局，從降息角度而言，又以長天期債最值留意。

觀察近期長天期美債ETF表現，長天期債券因存續期間長，利率敏感度高，在降息啟動下，報酬表現將優於天期較短的債券，台灣目前市面上天期最長的美債ETF分別為00764B群益25年美債和00779B凱基美債25+，其他檔則多為20年。從近一周表現來看，也以兩檔25年期的美債ETF表現居前，00779B上漲4.48%、00764B上漲4.3%。

群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，美國聯準會暗示已停止升息，利率目前處於高點，基於美國部份經濟數據表現欠佳，強化市場對於聯準會年內降息的期望，美國公債殖利率走低，推升債券價格，成為美國債市的利多消息。

李鈺涵說，隨著通膨逐漸消退，降息可能性提升，長天期美債因存續期間長，受惠降息的程度大，投資人不妨趁價格仍處相對低點時以美債ETF分批布局，以獲取波段價差空間。

李鈺涵進一步指出，美國為全球最大的經濟體，加上美國公債同時是全球規模最大、流動性最佳的債種，信用評等為最高的AAA，利息償付無虞，具高度對抗風險特質，向來視為安全性最高的投資工具，在景氣前景仍稍有不確定性的環境下，現階段適度布局長天期美債ETF不僅可滿足資產配置與風險分散需求，後續也有機會掌握聯準會降息的價差。

00764B群益25年美債 美國聯準會 降息

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拜登狂做球給鮑爾＝降息前兆？網預言：6月會降一碼

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長天期美債 乘機卡位

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