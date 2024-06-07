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京城銀股東會／通過每股現金股息3元 現金殖利率約4.8%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
京城銀行今天上午舉行股東常會，董事長戴誠志（中）、副董事長蔡炅廷（左）主持會議與答覆股東提問。夏淑賢／攝影
京城銀行今天上午舉行股東常會，董事長戴誠志（中）、副董事長蔡炅廷（左）主持會議與答覆股東提問。夏淑賢／攝影

京城銀行（2809）7日上午股東常會，順利通過去年盈餘分派每股3元現金股息，以目前股價61.6元計算，現金股息殖利率約為4.8%左右。

京城銀股東會今天上午舉行，由於會議議程沒有討論事項，僅有報告與承認事項，加上現場出席的股東幾乎沒有提問發言，因此京城銀股東常會進行相當快速，大約半小時即結束散會。

京城銀行 股息 股東會

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