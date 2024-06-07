京城銀股東會／戴誠志：談併購要兼顧員工、客戶、股東權益 不分大小

京城銀行（2809）7日上午股東常會，原本會議過程中現場股東都沒有提問與發言，一直到了臨時動議時，才有透過視訊參與股東會的小股東針對近來京城銀傳聞的收購案提問題，京城銀董事長戴誠志則是答覆，對所有股東的權益都一樣要維護。

戴誠志表示，經營層從長期經營考量，要從股東、員工、客戶發展等三方面的權益與權利都要考慮。至於對於市場傳聞可能的收購價50元到55元，戴誠志不予置評，但他表示，倘若股東對價格有想法，京城銀現在的市價高於傳聞所謂的收購價格，其實股東現在也可以賣出獲利了結，或者認為可能的併購方如果不錯，也可以選擇留下，或者另外再行買進。

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