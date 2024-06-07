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永豐銀股東會／房市火熱 總座：嚴謹看待估價、尤熱區與高房價

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐金控7日召開股東會。攝影／記者楊筱筠
永豐金控7日召開股東會。攝影／記者楊筱筠

房市火熱，財政部祭出新青安貸款，為房市上漲添加材火，銀行嚴謹看待不動產估價，控制曝險風控。永豐金控（2890）子公司永豐銀總經理莊銘福7日在股東會上，面對小股東詢問，回應銀行房貸放款在銀行法72條之2水位，近年維持在28％，銀行嚴謹看待估價，「尤其是熱區或是高房價地帶」，控制房貸違約率寫歷史新低。

永豐金控今日召開股東會，董事長陳思寬宣布，因金控發揮「監督管理」、「策略領導」、「綜效發揮」三核心功能，2023年獲利寫歷史新高，今年普通股每股配發0.75元現金股利、0.25元現金股利，總計1元股利。

小股東提問，關於永豐銀房貸放款成長業務，以及相關風險掌控。莊銘福指出，永豐銀在房貸業務放款上，近幾年維持穩定成長，對於72條之2放款30％天花板規定，近年都維持28％差不多。莊銘福強調，永豐銀房貸放款嚴謹看待不動產估價，尤其是熱區或是高房價地帶，「房價估價的確謹慎保守」。

而為了掌握房價變化，莊銘福說，內部近年研發人工智能自動偵測房價變化，做好風險控管，房貸違約率是歷史新低，認為永豐銀房貸曝險是可控制狀態。根據銀行法地72條2，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和之30％。

小股東另外關心銀行防詐之事，莊銘福強調，防詐是金融機構共同面臨事情，警示帳戶不斷冒出是全民挑戰，並透露「去年的確看到剛成年年輕人相關警示帳戶冒出訊息」，在去年下半年啟動防範措施後，今年上半年已看到明顯成效。莊銘福說，另外也看到長期往來戶開始販賣帳戶等事，永豐銀將會持續控管風險。

永豐銀2023年合併稅後純益連續兩年寫下歷史新高，達160.66億元，每股稅後純益1.68元、權益報酬率10.34%。

房貸 永豐銀 股東會

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