國泰美國優質債券基金投組混搭長短債與投等債、美債

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期公告的美國PCE通膨數據及個人消費支出，持續自高檔降溫，加上油價維持回跌走勢，美國10年期公債殖利率在4.5%區間上下震盪，年底前美國聯準會將降息1~2碼仍為市場共識，法人建議，趁著債券收益率仍位居高檔，及早布局相關標的。

隨著聯準會升息至高位，不論想領高債息，或是卡位降息契機的資金已紛紛流入債市，債券儼然成為投資標配。但對於現階段想加入的投資人來說，究竟要買長債還是短債，美國公債還是投資等級債？多方資訊讓人不知如何下手。

國泰投信表示，投資不用這麼複雜，交給專業的基金經理人協助是最省時省力的方式，如國泰美國優質債券基金投組混搭長短債與投等債、美債，並可即時因應市場動態調整，這正是投資單一券種的債券ETF沒有的優勢，此外，基金還分為配息型和不配息型，可滿足投資人的現金流需求。

國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸說，截至5月底，投資等級債平均票息率4.19%，而考量買進債券價格的票息收入上升至4.6%，創10年來新高，就穩健領息的角度而言，投資級債深具投資價值，國泰美國優質債券基金就有85%左右的比重配置於投等債。

此外，回顧上一次降息循環數據(2019/4~2020/7)，若於降息前三個月(2019/4)進場投資各類資產，且降息啟動後仍持有一年，報酬率以美國投等債最佳，績效可來到17.5%，依序才是美國公債的15.4%、標普500指數的13.8%、美國非投等債的5.8%與道瓊工業指數的2.5%。

因此不論從領息或資本利得的角度，國泰美國優質債券基金都具有高度優勢，投資人在即將啟動降息前，及早布局相關債券基金，卡位降息順風車。

債券ETF 美國公債

延伸閱讀

沙灘排球／從NBA換跑道有成 巴丁格代表美國征戰奧運

長線樂觀看台股！國泰投信董座展望下半年：真假AI難辨 不如投資 ETF

北流合作AIT辦音樂講座 邀美國5嘻哈人分享經驗

美國現在不得不介入的兩場戰爭

相關新聞

國銀前四月大賺1838億元寫同期新高 關鍵原因曝

據金管會統計，2024年前四月國銀稅前盈餘1,838億元，是史上同期新高，又以手續費淨收益年大增39%動能最強，顯示這波...

企業投資動了！AI 熱 國銀總放款前4月增逾1.4兆元

AI熱，企業投資動了。據金管會統計，今年累計前四月國銀總放款量大增1兆4,268億元，寫史上同期新高，已達去年一整年新增...

小心！假投顧誘民眾下載APP詐財 金管會已移送兩家

詐團魔高一尺。金管會4月接獲民眾陳情，指出有詐騙集團「偽造」金管會核發的投顧事業執照，以取信投資人，並誘導民眾下載假投顧...

玉山銀行舉辦信託講座 提供不動產傳承諮詢服務

為滿足顧客資產的保障、傳承、增值等多元需求，玉山銀行5日舉辦「住宅出租免煩惱，房屋傳承最安心」信託講座，會中由玉山說明不...

助花蓮強震災民度難關 金管會調高債務展延補貼利率上限

4月3日強震重創花蓮，金管會今天預告辦法修正草案，將調高金融機構辦理受災居民債務展延利息補貼辦法所定貸款補貼利率上限，待...

房市好熱 國銀不動產放款月增額「飆25個月新高」

金管會統計，今年4月本國銀行放款餘額月增新台幣3025.82億元，主要以週轉金及購置不動產放款動能較強，其中購置不動產放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。