國泰美國優質債券基金投組混搭長短債與投等債、美債
近期公告的美國PCE通膨數據及個人消費支出，持續自高檔降溫，加上油價維持回跌走勢，美國10年期公債殖利率在4.5%區間上下震盪，年底前美國聯準會將降息1~2碼仍為市場共識，法人建議，趁著債券收益率仍位居高檔，及早布局相關標的。
隨著聯準會升息至高位，不論想領高債息，或是卡位降息契機的資金已紛紛流入債市，債券儼然成為投資標配。但對於現階段想加入的投資人來說，究竟要買長債還是短債，美國公債還是投資等級債？多方資訊讓人不知如何下手。
國泰投信表示，投資不用這麼複雜，交給專業的基金經理人協助是最省時省力的方式，如國泰美國優質債券基金投組混搭長短債與投等債、美債，並可即時因應市場動態調整，這正是投資單一券種的債券ETF沒有的優勢，此外，基金還分為配息型和不配息型，可滿足投資人的現金流需求。
國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸說，截至5月底，投資等級債平均票息率4.19%，而考量買進債券價格的票息收入上升至4.6%，創10年來新高，就穩健領息的角度而言，投資級債深具投資價值，國泰美國優質債券基金就有85%左右的比重配置於投等債。
此外，回顧上一次降息循環數據(2019/4~2020/7)，若於降息前三個月(2019/4)進場投資各類資產，且降息啟動後仍持有一年，報酬率以美國投等債最佳，績效可來到17.5%，依序才是美國公債的15.4%、標普500指數的13.8%、美國非投等債的5.8%與道瓊工業指數的2.5%。
因此不論從領息或資本利得的角度，國泰美國優質債券基金都具有高度優勢，投資人在即將啟動降息前，及早布局相關債券基金，卡位降息順風車。
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