元大銀行海外實體刷卡最高5.2%回饋 不限國家

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

即使物價高漲，出國旅遊費用較疫情前大增，國人仍沒有退縮，出國旅遊熱潮不減，光2024年1-2月出國人數就超過267萬人次。為迎接暑假及下半年旅遊旺季來臨，將吸引許多民眾提早開始計畫出國及精打細算信用卡海外消費回饋與各項好康，元大銀行趁勢推出「玩轉世界 海外實體一般消費最高加碼3%回饋」活動，持元大信用卡並完成任務，就能免費啟動一次轉盤，每月挑戰加碼最高新臺幣30,000元刷卡金回饋。

元大銀行表示，活動期間2024年6月1日至12月31日活度情堅持元大信用卡當月不限金額一般消費，完成以下指定任務：一、設定元大信用卡電子帳單及元大銀行臺幣帳戶自動扣繳信用卡費，響應環保愛地球，免手續費也不怕錯過繳費截止日；二、綁定元大銀行LINE個人化服務，筆筆刷卡交易皆可收到通知，即時掌握消費狀況；三、當月新增一筆不限金額一般消費，每人每月可啟動轉盤乙次，轉出不限國家海外實體一般消費最高加碼3%刷卡金(每月回饋上限30,000元)。

活動期間最高可轉七次，最高可享5.2%刷卡金(含原卡片權益海外消費最高2.2%回饋)，此次回饋不限國家，無論是到歐洲暑假大採購、日韓賞楓或是美加紐澳過聖誕節，皆享元大銀行提供的海外消費加碼回饋，絕對是國人海外旅遊景點的最佳旅伴，快來和元大一起玩轉世界，轉出超高加碼回饋吧。

為回饋元大卡友，除推出不限國家「玩轉世界 海外實體一般消費最高加碼3%回饋」活動，更推出海外消費多重回饋等多項旅遊專屬優惠，包含日本BicCamera最高享17%折扣、日本GU服飾最高享15%折扣、日本完美行旅遊購物平台最高享30%折扣及指定旅行社等享有現折好康，讓出國旅遊更划算，等你來+1。

即日起至2024年6月30日於台灣行動支付APP首次綁定元大銀行Visa或Mastercard信用卡感應支付一般消費並至元大銀行官網登錄，筆筆消費最高享7%回饋，首次綁定消費滿百再享50元回饋，活動三個月期間累計最高可獲得新臺幣800元刷卡金回饋。就是要你帶著元大卡到處玩，刷越多、回饋越多，滿足全方位需求！快來相揪親朋好友一起來轉出加碼刷卡金，豐富你的旅遊。

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