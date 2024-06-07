雙金男神、億萬導演詮釋全民心聲 「鉅亨買基金」年度品牌廣告登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台灣最大民營基金平台「鉅亨買基金」暨去年總資產規模年增40%創新高後，2024年要以躋身全台前五大基金銷售機構為目標。為了讓更多投資人認識「鉅亨買基金」，今年品牌廣告透過「台北電影節」團隊，力邀新生代雙金男神劉冠廷擔綱演出，更請來「比悲傷更悲傷的故事」億萬票房電影導演林孝謙操刀，以兩支短片的形式詮釋年輕族群的心聲，訴求「鉅亨買基金，生活不擔心」的品牌理念。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，今年品牌廣告與台北電影節合作，除了看重台北電影節團隊專業的敘事能力，也希望間接為台灣電影界奉獻心力。這次力邀新手奶爸、雙金演員劉冠廷擔綱演出；前製會議歷經無數次與導演林孝謙討論，就連腳本內容也是量身打造。無論是新手奶爸的期盼、或者上班族群的心聲，透過劉冠廷的自身經歷和演繹，更加貼近全民。尤其「鉅亨買基金」在服務客戶的過程中，常聆聽投資人的苦惱，品牌廣告內容更是真實生活的縮影，也因此更期許平台的各類服務可以作為投資人的後盾，讓投資人都能生活不擔心！

張榮仁強調，為了成為投資人「生活不擔心」的堅實後盾，「鉅亨買基金」長期致力開發各類投資機制，讓投資人都有機會選擇合適自己的投資方案，同時搭配買基金APP一站式管理服務、投研團隊的專業觀點報告，以及真人諮詢顧問服務，打造全方位的服務網絡，讓投資人不會成為理財孤兒，「鉅亨買基金」在人生的每個階段都能陪伴投資大眾做好理財規劃。

「基金公司提供好的產品(product provider)，鉅亨買基金則要提供好的投資方案(solution provider)。我們不是把好基金上架銷售就好，還要幫投資大眾把關，篩選好基金，提供合宜的配置建議，讓他們有最好的體驗，包括讓客戶賺錢達成理財目標。」張榮仁強調，鉅亨買基金不單單是基金平台，更是投資人達成人生理財目標的夥伴，成為一個有「溫度」的基金平台，更是鉅亨買基金不變的初衷。

「鉅亨買基金」自2015年成立以來，創新不斷，開創多種投資方案，如主題投資「趨勢寶」、主打親子理財的「好日子」、AI理財機器人「阿發總管」、可打造現金流的「鉅亨自由Pay」、母子基金「鉅寶盆」，以及低檔自動加碼機制「超底王」，同時為了讓投資人能用更實惠方式投資基金，更早已宣告邁入全站基金終身0手續費的時代。

另一方面，「鉅亨買基金」近期更不斷優化使用者介面，提供投資大眾良好的使用體驗。除了推出業界首創「Fund口袋」機制，更打造「購物車功能」、「總資產變化圖」和「投資儀表板」等多項貼心服務，近期更精進「基金動態查詢」、「用熱門持股找基金」等功能，讓大眾可以體驗卓越便利的基金查詢與交易服務。

同時，自有投資研究團隊也即時提供研究報告、市場快訊的能力，並且透過自媒體「鉅亨Fund大鏡」Podcast和YouTube影音頻道，分享專業觀點及投資新知，陪伴投資人在人生每個階段，創造更美好的投資體驗。

張榮仁指出，「鉅亨買基金」可申購的境內外基金數超過3,800檔，加上六種投資方案，提供不同屬性的投資人相當多元的選擇，同時有流暢便利的交易系統，專業的理財顧問，還有全站基金終身免手續費的優惠，相信在鉅亨買基金的陪伴下，打造好的理財規劃，自然可以大大減少生活上的擔心了！

台北電影節 廣告

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