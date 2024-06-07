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金管會主委好潮...彭金隆賀端午 請AI寫詩

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

AI熱，金管會主委彭金隆力挺新科技，適逢下周一端午節，彭金隆昨（6）日出席金管會記者會時表示，自己文筆不好，因此請出「超級助理」ChatGPT-4o，他下達的指令是：今天要向記者祝賀端午節，可否用「蘇東坡語氣」寫一首詩，結果一秒就完成，讓他非常滿意。

用ChatGPT-4o完成的四行詩是：「記者筆鋒利，世事盡洞察。端午佳節至，粽香滿心懷。願君身安康，家和萬事興。闔家共團聚，端午快樂享。」這也是第一位金管會主委引用AI聊天機器人來做祝賀語，展現彭金隆對新科技的大力支持。

彭金隆上任後，在首場赴立法院財委會的業務會報中，就提及將在金管會內增設「金融市場發展與創新處」，以強化金融科技發展，果然一出場，就引用OpenAI的最新模型ChatGPT-4o來寫詩。

據媒體報導，ChatGPT-4o可聽、說、看，且回應人性化，具有諸多使用優勢，遠比GPT-4還要新穎。OpenAI官方資訊全名是Omni，中文意思是無所不知的GPT-4o，被網友譽為是目前最能與人類交流的最佳AI助理。

彭金隆謙稱，自己文筆不好，想祝賀大家端午佳節愉快，才請出ChatGPT-4o幫忙，結果一秒就寫出來了，對於成果也感到滿意。

AI GPT-4 金管會

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