國銀大賺1,838億 手續費收益佳
據金管會統計，今年前四月國銀稅前盈餘1,838億元，是史上同期新高，又以手續費淨收益年增39%動能最強，顯示這波股債市資本市場熱，帶動國銀財管、基金銷售動能，讓手續費收入大增。
金管會昨（6）日公布的國銀獲利的三大支柱，4月淨利息收入493.5億元、手續費收入210.7億元、投資淨收益208億元，國銀手續費淨收益首度超過投資收益。
若以累計前四月來看，利息淨收益1,975億元、手續費淨收益967億元、投資收益915億元，年增以手續費淨收益39%動能最強，投資收益年增17%。
金管會昨公布國銀4月獲利狀況。4月國銀稅前盈餘413億元、月減13%，累計前四月1,838億元、年增12%。
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