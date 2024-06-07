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國銀前四月放款激增1.4兆 人工智慧熱潮驅動

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會6日公布今年前四月國銀總放款量大增1兆4,268億元，寫史上同期新高。 聯合報系資料照片
金管會6日公布今年前四月國銀總放款量大增1兆4,268億元，寫史上同期新高。 聯合報系資料照片

AI驅使下，企業投資動了。金管會昨（6）日公布今年前四月國銀總放款量大增1兆4,268億元，寫史上同期新高，已達去年一整年新增放款量的近八成，推升國銀總放款餘額攀升到39兆8,935億元，年增7.3%是16個月新高，又以企業投資放款跳增最受矚目。

統計顯示，4月底國銀對企業投資放款餘額8,447億元，單月大增259億元，連兩個月走升，月增量更為40個月高點。前波高點是2020年12月，當時大增298億元。

銀行局主秘侯立洋說，企業投資大增，是AI應用擴增，帶動生產機械電機設備等相關進口數據走高，讓企業中長期投資增加。

銀行主管說，「企業投資放款」是指併購、長期股權和原始創設投資，是中長期的資金需求，與「周轉金放款」偏短期實質面需求不同，通常企業投資放款增加，顯示企業對中長期景氣前景樂觀。

該主管也說，4月景氣燈號上升到黃紅燈，反映全球下單量的外銷訂單也明顯回穩，多數製造業庫存去化已到尾端，正進入回補庫存行情，顯示台灣景氣正走在「外熱內溫」，AI動能是主要支撐力道。

這波製造業回補庫存周期仍將在未來一季持續發酵，市場樂觀看待國銀放款量能不墜。

景氣燈號

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