台幣連五升 躍最強亞幣

「護國神山」台積電（2330）股價帶頭衝，台股指數昨（6）日大漲、改寫歷史新高，並激勵新台幣匯率升值6.8分，收在32.28元，連五升並創半個月新高，總成交量擴大至18.17億美元。匯銀主管指出，估計昨日一天，熱錢流入約8、9億美元。

央行統計顯示，美元指數昨天下跌0.01%，主要亞幣多數對美元貶值，僅新台幣匯率獨強、登上「最強亞幣」寶座，升幅還超前歐元匯率的0.06%。

資料指出，台灣主要貿易對手國貨幣韓元昨天休市，日圓、星元與人民幣匯率全數對美元貶值，其中人民幣匯率貶值0.01%，星元匯率下跌0.03%，日圓匯率下挫0.09%，新台幣匯率走勢一枝獨秀、逆勢升值0.21%。

匯銀主管指出，美國最新公布數據顯示，美國勞動市場與經濟成長雙雙減緩，市場研判，聯準會降息時程可能提前，風險偏好明顯升溫；影響所及，美元指數下挫，國內股匯雙漲。

儘管其他亞幣走勢相對疲軟，但新台幣匯率「走自己的路」，在股市多頭氣焰下帶量走升，盤中最高升至32.254元，最多升值9.4分。

央行統計顯示，新台幣匯率已連五日升值，新台幣匯率自5月30日的32.441元，急升至昨天的32.28元，累計升值1.61角。

展望後市，匯銀主管指出，美國聯準會降息時程、熱錢動向以及台股表現，為影響新台幣匯率的三大變數，估計短期內，新台幣匯率仍將維持32元至32.5元區間波動。

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