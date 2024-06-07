元大金前五月大賺148億…勁揚46% 每股純益1.17元

元大金控（2885）、新光金控雙雙率先公布5月自結獲利，元大金受惠台股5月行情持續量增，累計前五月稅後純益達148億元，年增46.7%，並創歷來同期次高，累計每股稅後純益（EPS）為1.17元。新光金則是連續四個月賺錢，累計前五月稅後純益突破百億元，來到102.09億元，EPS 0.66元。

5月交易天數較4月增加，以及台股5月市場交易量較4月成長，帶動金控旗下證券、銀行的手續費收益與利息收入均較前月成長，而壽險雖受新台幣5月升值影響匯兌損益壓抑獲利，但在資本市場暢旺下，有利處分實現利益挹注，另外，股息收入也可開始認列，均對壽險獲利表現為正面，因此5月上市金控股獲利預期普遍都將有不錯表現。

上市金控2024年5月獲利

元大金打頭陣公布5月獲利，5月單月稅後純益25.15億元，較前月大增近兩成，累計前五月稅後純益達148.03億元，年增46.7%，EPS為1.17元。旗下主要子公司包括元大證券、銀行、人壽5月單月獲利，僅人壽較前月下滑，其餘都較前月成長。

其中，龍頭券商元大證券受惠台股5月交易天數較上月增加，股市交易量增，帶動證券5月單月稅後純益為13.71億元，較上月大幅成長24%，累計前五月稅後純益70.81億元，年增逾四成，累計EPS 1.07元。元大銀行5月利息、手收均較上月成長，單月稅後純益為7.42億元，月增17.2%，累計獲利43.35億元，成長逾兩成，累計EPS 0.59元。

元大人壽在經常性收益持續提升及實現台股資本利得挹注下，抵銷台幣升值影響匯兌損益影響，單月稅後純益為0.83億元，累計前五月稅後純益17.66億元，年增1.33倍，EPS為0.74元。

新光金5月自結稅後純益達37.16億元，連續四個月獲利，月增7.8%，較去年同期稅後淨損16.11億元，由虧轉盈，累計前五月稅後純益達102.09億元，突破百億元大關，EPS 0.66元。旗下主要子公司新光人壽5月稅後純益28.47億元，月增2.2%，累計稅後純益60.47億元，EPS為0.79元。

新光金表示，金控獲利表現佳，主要受惠於人壽子公司在投資方面績效表現不俗，實現資本利得優於上個月，加上避險操作得宜，同時5月是新壽的競賽月，新契約保費較上月成長近六成，帶動整體業績表現。

子公司新光銀行5月稅後純益6.29億元，月增25.3%，累計前五月稅後純益28.07億元，年增6.2%，累計每股純益0.56元。新光金副總林宜靜表示，銀行前五月獲利成長最主要原因為淨利息收入有不錯成長，淨手續費收入年成長超過三成。

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