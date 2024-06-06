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詐團新招 偽造投顧執照 誘導民眾下載App詐財

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會4月接獲民眾陳情，指出有詐騙集團「偽造」金管會核發的投顧事業執照。示意圖。 聯合報系資料庫
金管會4月接獲民眾陳情，指出有詐騙集團「偽造」金管會核發的投顧事業執照。示意圖。 聯合報系資料庫

詐團魔高一丈。金管會4月接獲民眾陳情，指出有詐騙集團「偽造」金管會核發的投顧事業執照，以取信投資人，並誘導民眾下載假投顧平台App詐財，金管會進一步查核後，已將兩家偽造投顧事業證照的公司移送。

據了解，民眾陳情是直接附上「許可證照」來詢問，這家投顧公司是否是金管會核准的投顧公司。這兩家假投顧分別是：敦南資本有限公司及波斯證券交易所。

詐騙陳情案件
詐騙陳情案件

據陳情民眾附上以假亂真的「許可證照」，幾乎和真正的許可證照一樣，登記事項涵蓋了公司名稱、實收資本額、業務範圍、營業處所等，還有金管會前主委黃天牧、證期局長張振山名稱、金管會官方印鑑及核發字號（如金管會證投字第XXX號）。也因是核發時間是2023年，當時的確也是前主委黃天牧在位時，顯示詐團「真的用心」在模仿，以取信投資人。

證期局主秘尚光琪昨（6）日說，金管會是4月收到民眾檢舉，有詐團偽造金管會核發的投顧事業證照，宣稱自己是合規的投顧事業，並推薦民眾下載假投資平台App，結果投資款項被凍結、也被領走。

尚光琪說，已將詐團偽造的兩家投顧事業公司名單公告、列入黑名單，也移送檢調。

據金管會示警專區：「非金管會核准的證券期貨業及商品警示專區」中揭示，不只這兩家投顧涉偽造文書，如泰有投資也涉及偽造金管會公文書、華信國際投資、達欣投資投顧也涉有偽造金管會公文書及投資詐騙等。

據金管會統計，累計今年前五月共接獲260件民眾陳情投資詐騙案，平均每月收到52件、較去年月均66件下滑，陳情高峰落在1月和5月都逾60件。

至於詐騙廣告也依舊居告不下。據金管會到2024年5月底統計，透過證券周邊單位通報Google、Meta（Facebook母公司）投資詐騙廣告量，已衝破4萬件到4萬400件，5月單月暴增5,105件，年增二倍，是金管會有該統計來的次高。前次高點是今年1月的5,203件。

為何投資詐騙廣告愈打愈多？業者認為有三大主因，一、隨證券周邊單位蒐報經驗增加，蒐報違規廣告的判斷方式也隨之精進，可搜索出更多違規或涉詐廣告。

二、因臉書一個人可以開很多帳戶，當被通報、消滅一個帳戶後，詐團就會複製貼上另一個帳戶，導致通報量增加，三、民眾識詐能力提升，民眾看到投資詐騙廣告也會檢舉，也讓通報檢舉量不減反增。

廣告 詐騙集團

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