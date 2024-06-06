美元定存優利上看10.5%

6月美元優利定存登場，新一波美元定存由永豐銀行、滙豐銀行、中信銀行、聯邦銀行（2838）、第一銀行、華南銀行接棒，優惠利率上看10.5%。

永豐銀行即起至6月28日推出換匯優利定存，透過永豐MMA金融交易網、行動銀行或DAWHO App，以新台幣及13種外幣兌換美元，同時承作外幣定存，即享7天期定存年利率10.5%，如果選擇1個月天期，房貸戶也可以拿到6％優惠利率，一般存戶則可以拿到5.7％，最低門檻100美元起跳。

滙豐（台灣）銀行即起至6月30日止，針對卓越理財尊尚客戶推出美元定存優利活動，名下往來資產餘額達新台幣3,000萬（含）以上，存入新資金便能享美元定存3個月或6個月7%年息優利。

中信銀行美元高利喊到6％，門檻1萬美元起跳，承作天期為1個月，即日起至6月28日皆可申辦，如果不滿1萬美元，1個月天期美元定存利率也可以享有5.5％。

聯邦銀行即日起至6月28日止，針對New New Bank數位帳戶用戶推出優惠專案，凡換匯美金新資金，承作「美金定存3個月期」，享6%優惠年利率。

第一銀行即日起至7月31日止一舉推出美元、澳幣、加幣及人民幣等四大外幣的優利專案，臨櫃專案適用對象不限個人或企業均可承作，以美元為例，最低起存額3萬美元，享3個月年利率5.22％、6個月5.12％。

華南銀行針對國內OBU客戶，即日起至6月28日推出美元定存優惠專案，只要於專案期間自其他銀行匯入之OBU 新資金，且該筆資金未曾辦理一般定存，單筆定存 1萬美元以上，即可享1個月年利率5.05%、3個月年利率5.15%優利定存。

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