LINE Bank本月開賣基金

繼將來銀行之後，據了解，另一純網銀LINE Bank也即將進軍財管業務，本月將上架基金產品，首波即包括境內及境外基金。純網銀隨著各自策略發展，產品線逐漸齊備，力拚2025年達到損益兩平。

將來銀行於3月率先推出財富管理業務，開業一個月即達成破萬名客戶數目標，同時祭出0元手續費、0元信管費活動。截至5月下旬，將來銀內部統計財管會員以男性略多，男女比約為57:43，受到金融業、公務員、高科技、餐飲業等四大產業人員及學生歡迎。

據指出，LINE Bank財管業務本月也即將上線，以純網銀初期搶客戶的策略亦將在手續費等方面祭出優惠。首波會境內外基金一起上架，有外商投信產品篩選規模大及市場熱賣基金。例如施羅德投信特別針對純網銀年輕族群精選ESG、科技相關股票型商品。

LINE Bank明年迎來開業五周年，也是當初設定損益兩平的時點。目前有逾180萬客戶數為最多，存放比62.8%，接近傳統銀行的70%。過去幾年全力承作信貸。今年開始推出不同業務，包括上月率先開辦美元結匯、美元活期存款、美元收款及跨境匯出服務，成為首家取得外匯指定銀行營業執照、並正式對外開辦的純網銀。

據了解，將來的外匯業務正進行系統測試，預計第3季取得執照並上線，屆時兩家純網銀在財管及外匯業務競爭也將正式短兵相接。

至於另一純網銀樂天銀行則較注重企金，第1季開張一筆9億元的聯貸案參貸，是同業中首家完成聯貸者，存放比拉升至34.9%。此外，外匯執照也正規畫申設中。

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