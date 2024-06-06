中信金控（2891）昨（6）日重訊公告，子公司台灣人壽將參與國內公共建設，如果得標，將會是台灣人壽2023年拿下高雄市舊市議會公辦都更案後，再一個重要投資公共建設契約。惟中信金控昨日回應，因為公開招標案無法透露細節，須等結果出爐，本案尚需經主管機關核准後辦理。據了解，壽險在董事會決議擬參與國內公共投資案後，應在短期內就會加入投標。

金管會鼓勵保險業長期資金投資公共建設，台灣人壽過去重要投資公共建設案，包括投資台中洲際棒球場開發案，以及去年台灣人壽得標高雄市舊市議會都市更新案，該案金額68.2億元。

根據金管會掌握資料統計，保險業投入國內公共建設，依照現行規定，可以透過專案運用、不動產、有價證券等多元管道，投資公共建設以及社會住宅。

統計至2023年底，保險業辦理配合政府政策公共投資金額約552億元，以不動產地上權形式辦理公共投資金額約2,702億元。但去年壽險資金投入公共建設簽約僅兩案，其中一案就是台灣人壽得標高雄市舊市議會都市更新案，另一案為國泰人壽投資桃園大溪冷鏈大型物流中心44.5億元。

保險法第146條規定，保險業可以投資社會住宅以及老人住宅等配合政策的公共建設，或是投資符合規定條件的公辦都市更新案，另外也可以投資素地或是配合政府政策目的的地上權案件。

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