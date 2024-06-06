低碳、綠能科技 壽險業投資主軸

全球掀起ESG浪潮，政府力推綠色金融，壽險業也以行動力挺，除了對內實踐綠色企業作為，對外也致力於綠色金融投資，包含低碳、綠債及綠能科技投資。

據金管會統計，截至去年底，核准保險業資金投資綠能電廠之核准投資金額約176.6億元，其中包括二家壽險公司投資離岸風力發電廠，金額約42億元，另外134.6億元為投資太陽能光電廠，另外，保險業投資綠色債券約868億元。

富邦人壽表示，除了於日常營運納入ESG考量，還以「低碳」為投資主軸，不再新承作燃煤比大於50%之電廠投融資，協助被投資公司提升ESG績效及進行永續轉型。

凱基人壽除了在總部大樓建置太陽能光電板，導入綠色能源，以及辦理綠電採購，去年購買綠色產品總金額合計約5,500萬元，藉此落實綠色營運及碳排管理。

全球人壽積極響應綠色金融行動方案3.0，在授信、籌資、投資等面向都有宏觀布局。

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