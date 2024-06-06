壽險挺永續 推綠債保單

綠色金融來襲。國內兩大壽險順應永續熱潮推出「綠債保單」，國泰人壽昨（6）日宣布推出業界首檔連結8年期綠色債券的投資型公司債商品，而新光人壽也於今年4月推出第一檔投資型保單連結ESG境外結構型商品，兩張保單換算報酬率皆超過4%，其中，新壽該商品最終募集金額達到新台幣21.7億元左右，買氣不俗。

國泰人壽即日起推出業界首檔連結8年期綠色債券的投資型公司債商品「國泰人壽泰享多利投資連結型保險」，除滿足保戶財富累積和資產傳承需求外，債券的資金亦將全部用於「綠色投資計畫」，如再生能源、廢棄物回收或可持續水資源管理等氣候變遷調適的專案項目。

國泰人壽指出，該商品是與東方匯理銀行合作，以新台幣收付，依照當時匯率換匯成紐幣原始投資本金，承保年齡跨足15足歲至75歲，連結標的為東方匯理銀行以紐幣計價8年期的綠色債券。過程中若契約有效，每年可享有紐幣原始投資本金的4.85%投資收益，以及滿期後領回紐幣原始投資本金，另若被保險人身故或完全失能，將給付保單帳戶價值與基本保額之總和金額，達到壽險保障的效果。

新光人壽則於今年4月推出「穩萬利外幣投資連結型年金保險」，為台灣第一檔投資型保單連結ESG境外結構型商品，是由法國巴黎銀行集團保證，以澳幣計價的綠色債券與連結那斯達克100 ESG指數選擇權組合，投資標的運用期為8年。

這是新壽睽違十年再度推出澳幣計價保單，滿期固定配息率為41%，若滿足支付紅利配息條件，還可享額外紅利配息1.5%，最多達42.5%，若換算年化報酬率有望超過4%。年金給付期則可以根據自身財務規劃需求，選擇一次給付，或是分期給付方式。

新光人壽表示，該保單最終募集金額達到新台幣21.7億元左右，其中自有通路就賣了超過15億元，後續若有機會不排出推出二期，但目前新壽的主軸還是以累積CSM為主。

另外，兩張保單皆有撫育樹木計畫，國壽的「泰享多利」，累積每投資等值10萬紐幣（約新台幣200萬元），東方匯理銀行將會在台灣贊助撫育或種植一棵樹木的同等費用，本次撫育樹木計畫贊助總費用不會低於1,000棵樹。新壽的「穩萬利」則是保戶每投資等值1萬美金，法國巴黎銀行將為投資人在印尼蘇門答臘亞齊地區種植一棵樹木，透過復育造林以實際行動許下守護環境的承諾。

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