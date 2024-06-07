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嘉南濃霧特報 全台有雨 端午連假中南部慎防劇烈雨勢

央行總裁談升息…時常surprise也不好

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

全球央行下半年掀降息潮，我國央行下周四還會升息嗎？央行總裁楊金龍昨（6）日赴立法院報告時，立委李坤城詢問，央行3月意外升息半碼、帶給市場surprise（驚訝），這次是否還有surprise？楊金龍語帶玄機回應，「時常surprise也不好，但這不是結果，得經理事會討論而定。」

對於國內外利率政策走勢，楊金龍分析，加拿大央行前日降息，歐元區6月也可能調降利率，目前市場預期，聯準會將在9月降息；聯準會降息後，美元獨強的情勢可能有所轉變。

立委林德福詢問，新台幣匯率是否會繼續貶值，楊金龍說，匯率由市場供需決定，很難預測，且具有相對性，前陣子美元獨強，所有貨幣都在貶，新台幣沒辦法置身事外。

楊金龍補充說，市場普遍認為，當美國經濟走弱，支持聯準會降息，美元會跟著走弱；目前市場研判聯準會9月降息的機率較高，但聯準會降息時間點很難預測。

立委吳秉叡提問，美國可能對中國大陸實施關稅制裁，大陸有一招可抵抗，那就是人民幣匯率等幅貶值。假設美國關稅加20%，人民幣兌美元匯率也貶值20%，對購買者而言，價格是相同的；市場猜測，人民幣在一段時間內很可能快速貶值。

楊金龍回應，中國大陸不太敢放任人民幣大幅貶值，因當地企業廠商有外債，人民幣匯率貶值會導致外債膨脹，人民幣匯率貶值也會加速資本外流，中國人民銀行目前也是進場「阻貶」。

人民幣匯率 楊金龍 降息

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