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臉書谷歌詐騙 5月逾5千件
金管會公布對谷歌、臉書兩大社群平台詐騙最新統計，五月詐騙件數飆至五一○五件，僅低於今年一月高峰五二○三件，為有統計以來次高，更是去年同期二四九七件二倍；此外。
金管會發現最新手法，詐團造假金管會核發的投顧證照，結果民眾上當蒙受損失，目前已有二件相關受害者陳情。
金管會已將上述偽造合格證書案件移送檢調偵辦，造假的手法主要是在證書上，把合法投顧名稱改掉換成自己的名稱，投資人在參加其App平台交易後，帳戶款項被提走。
金管會也提出最新、常見民眾陳情投資詐騙案件主要二大類型，一是推薦民眾安裝假投資平台App，宣稱該App可插隊搶漲停股票並保證獲利。
另一種則是宣稱虛擬貨幣交易有高獲利，勸誘民眾投資虛擬貨幣。
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