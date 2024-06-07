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楊金龍：升息不是為了打炒房

聯合報／ 記者陳儷方陳美君／台北報導
中央銀行總裁楊金龍。記者許正宏／攝影
中央銀行總裁楊金龍。記者許正宏／攝影

中央銀行下周四將召開第二季理監事會議，貨幣政策走向，以及選擇性信用管制是否加碼，以應付火熱房市等議題備受矚目。央行總裁楊金龍昨表示，是否升息針對的是通膨，不是要對付房價，相關議題下周的理監事會議中都會充分討論。不過，楊金龍透露，將上修全年經濟成長率約至百分之三點五，國內當前經濟景氣復甦，但不強勁。

楊金龍六日赴財委會，進行「日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶，及對台灣經濟影響」專題報告。立委質詢焦點鎖定在央行會不會升息，以及房地產過熱，是否加嚴選擇性信用管制。

上一季理監事會議後，央行意外升息半碼，跌破全市場眼鏡，楊金龍當時說明是為了抑制四月電價調漲可能導致的通膨預期心理，立委李彥秀質詢是否有效果？楊金龍說，利率的作用力不是立刻生效，而是十八個月至廿四個月才會慢慢生效。

立委李坤城也詢問，央行三月意外升息半碼、帶給市場surprise（驚訝），這次是否還有surprise，楊金龍語帶玄機回應，「時常surprise也不好，但這不是結果，得經理事會討論而定。」

近期房地產熱絡，價量齊揚，房價四大指數均指向房價創新高，李彥秀質詢現在房價是否是天花板？央行已祭出五波信用管制措施來抑制房價，但房價仍然一年比一年高，央行經研處也承認房市更熱絡，景氣好、股市好，再加上新青安，三項因素推升房價；楊金龍答詢表示，不敢隨便揣測或預測房價，認為推升房價三因素的說法合理。

立委王世堅指出，現在台北市房價一坪平均要價超過九十七萬，奉公守法一輩子，退休金四、五百萬元只能買四、五坪，荒唐到極點，他建議央行此次理監事會議應該慎重考慮適度升息。

楊金龍說，下周四理監事會議就會討論利率政策與房地產市場相關議題，央行關心房價的目的是擔心房價是否會變成泡沫，進而影響到金融穩定，升息的目的不是對付房價、房地產，而是要對付通膨，只是以升息的方式對付通膨後，房地產市場就會受到影響。

房地產 通膨

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