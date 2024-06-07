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楊金龍談通膨 「東西變貴但變好」
最新物價統計出爐，中央銀行總裁楊金龍六日在立法院財委會備詢時表示，央行升息與否針對的是通膨，現在物價重回百分之二通膨警戒線之上，下周四理監事會議是否升息，資本市場及房地產市場都很關注。
楊金龍表示，上季理監事會議預估全年物價漲幅為百分之二點一六，主計總處五月底也上修物價年增率預估至百分之二點○七，不過，ＣＰＩ、 核心ＣＰＩ及穩定物價小組關注十七項民生物價及每月最少購買一次的物價水準等，漲幅都在趨緩。
立委吳秉叡指出，他母親民國五一年結婚時，一碗剉冰五角，現在動輒一、二百元，經濟成長適度通膨逐年累積是正常現象，楊金龍表示認同，並表示，物價雖上漲，但品質也變好，現在剉冰的料比以前好很多。
楊金龍指出，台灣與美國情況不太一樣，我國利率已來到十五年半以來新高，但他否認這樣的說法隱含降息空間，強調一切看通膨率。
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