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金管會5月通報投資詐騙廣告5105件 創統計次高

中央社／ 台北6日電

為打擊詐騙金管會今年5月通報5105件網路投資詐騙廣告，創統計次高；金管會示警，民眾應注意3大詐團手法，包括偽冒證照假稱為合法投顧業者等。

金管會2023年邀集Meta、Google研商投資詐騙廣告蒐報機制，達成「政府通報、快速下架」共識，後經投信投顧法修正，明定網路平台業者有責下架不法投資廣告後，證券周邊單位繼續協力蒐報違規網路投資廣告，並由司法警察機關通知網路平台業者下架。

金管會今天公布，自2023年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制至今年5月31日止，金管會及證券周邊單位累計通報4萬400件網路投資詐騙廣告。

其中，今年5月單月通報5105件，創統計次高，僅次於今年1月的5203件。

另一方面，金管會證期局今年5月接獲64件投資詐騙陳情案，創近4個月新高，累計今年前5月證期局共接獲260件投資詐騙陳情案。

金管會證期局主秘尚光琪分析，證期局接獲民眾陳情投資詐騙案件，主要集中3大態樣，第1種是詐團會推薦民眾安裝假投資平台App，並宣稱App可插隊搶漲停股票並保證獲利。

第2種是宣稱虛擬貨幣交易有高獲利，勸誘民眾投資虛擬貨幣等。

第3種為近期新興態樣，即詐團會宣稱自己是經過金管會核准的合法投顧事業，並偽造證照欺騙投資人，光今年4月證期局已接獲2起民眾陳情，均是詐團偽冒投顧事業詐財，金管會已將情資移送檢調。

尚光琪表示，金管會在網站有公告合法業者名單，請民眾投資前，可先查詢確認是否為合法業者，以確保投資安全；另一方面，民眾在非金管會核准的證券期貨業者及商品警示專區（https://3434.twsa.org.tw/）也可查詢到「黑名單」業者等資訊。

詐騙 金管會

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