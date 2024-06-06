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國銀前四月大賺1838億元寫同期新高 關鍵原因曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
2024年前四月國銀稅前盈餘1,838億元，是史上同期新高。新台幣示意圖。 聯合報系資料庫
2024年前四月國銀稅前盈餘1,838億元，是史上同期新高。新台幣示意圖。 聯合報系資料庫

金管會統計，2024年前四月國銀稅前盈餘1,838億元，是史上同期新高，又以手續費淨收益年大增39%動能最強，顯示這波股債市資本市場熱，帶動國銀財管、基金銷售動能，讓手續費收入大增。

據金管會公布的國銀獲利三支柱，4月淨利息收入493.5億元、手續費收入210.7億元、投資淨收益208億元，手續費淨收益首度超過投資收益。

若以累計前四月來看，利息淨收益1975億元、手續費淨收益967億元、投資收益915億元，年增以手續費淨收益39%動能最強，投資收益年增17%。

金管會公布國銀4月獲利狀況。4月國銀稅前盈餘413億元、月減13%，累計前四月1,838億元、年增12%。

銀行局主秘侯立洋說，4月獲利較上月減少，有兩大主因：一、4月股市震盪，使投資和其他收益減少；二、4月營業日少，使利息和手續費淨收益都下滑，但因當月呆帳費用較少抵銷了減幅。

累計前四月稅前盈餘1,838億元，仍是史上同期新高，其中國內總分行獲利貢獻78%，海外市場中仍以OBU衰退幅度逾三成最高，侯立洋說，主因是美元利率高，導致OBU和聯行往來利息淨支出增加較多、投資淨收益也減少所致。

金管會

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