企業投資動了！AI 熱 國銀總放款前4月增逾1.4兆元
AI熱，企業投資動了。據金管會統計，今年累計前四月國銀總放款量大增1兆4,268億元，寫史上同期新高，已達去年一整年新增放款量的近八成，推升國銀總放款餘額攀升到39兆8,935億元，年增7.3%是16個月新高，又以企業投資放款跳增最受矚目。
統計顯示，4月底國銀對企業投資放款餘額8,447億元，單月大增259億元，連兩個月走升，月增量更是40個月高點。前波高點是2020年12月，當時大增298億元。
銀行局主秘侯立洋說，企業投資大增，是AI應用擴增，帶動生產機械電機設備等相關進口數據走高，需求讓企業中長期投資增加。
銀行主管說，「企業投資放款」是指併購、長期股權和原始創設投資，是中長期的資金需求，與「周轉金放款」偏短期實質面需求不同，通常企業投資放款增加，顯示企業對中長期景氣前景樂觀。
該主管也說，4月景氣燈號上升到黃紅燈，反應全球下單量的外銷訂單也明顯回穩，多數製造業庫存去化已到尾端，正進入回補庫存行情，顯示台灣景氣正走在「外熱內溫」，AI動能是支撐的主要力道。
這波製造業回補庫存的周期仍將在未來一季持續發酵，市場樂觀看待國銀放款量能不墜。國銀放款量愈大、有助提升淨利息，進一步推升獲利。
金管會公布國銀4月存放款和獲利數字。
4月底國銀總放款餘額39兆8,935億元，月增0.76%，年增7.3%連半年走升更是16個月高點，顯示放款需求轉熱；4月存款月增0.54%，放款月增幅遠高於存款，使4月底存放比攀升到70.72%是18個月新高。
若以放款用途別來看，4月底國銀對週轉金放款餘額20兆2,467億元攻頂，占總放款51%，4月單月增加1,239億元、累計前四月增加9,333億元，是去年同期的2.6倍。
國銀對企業投資放款餘額8,447億元，4月單月大增259億元，累計前四月增加568億元，較去年同期僅增加1億元來看，成長動能最強；國銀對不動產放款4月也大增1,207億元，月增額是25個月高點，餘額攀升到17兆3,300億元，主要仍是新青安熱推動。
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