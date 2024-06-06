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證交所Data E-shop「臺灣指數（TIP）專區」 上架五檔新指數資訊商品

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣指數公司宣布，即日起於臺灣證券交易所網路資訊商店（Data E-Shop）「臺灣指數（TIP）專區」，新上架臺灣多因子優選高股息30指數、 特選臺灣優利高填息30指數、臺灣優選成長高股息指數、特選臺灣高息動能指數、臺灣價值高息指數等五檔指數收盤成分股檔。

「臺灣指數（TIP）專區」參考國內外資訊用戶需求，新增五檔指數盤後資訊商品，累積已上架19檔指數相關資訊商品，與權證借券餘額表等兩項市場資訊商品，內容豐富多樣，希望藉由Data E-shop提供一站式簡便、介面友善及易於操作的優質資訊平台，方便各界訂購指數及市場相關資訊。

臺灣指數公司將持續蒐集使用者意見，提升服務品質，各界如有訂製資訊需求，歡迎使用「客製化服務申請」功能直接與臺灣指數公司聯繫。

臺灣指數公司希望能以高效、優質、敏捷的服務發揮數據資料應用價值，即時滿足市場多元加值資訊需求。

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