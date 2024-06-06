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「不然要叫妻子來！」8旬翁存款提領一空 嚇到立馬說出被詐原因

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房市好熱 國銀不動產放款月增額「飆25個月新高」

中央社／ 台北6日電
金管會統計，今年4月本國銀行放款餘額月增新台幣3025.82億元，主要以週轉金及購置不動產放款動能較強，其中購置不動產放款月增1207億元，飆上近25個月新高。本報資料照片
金管會統計，今年4月本國銀行放款餘額月增新台幣3025.82億元，主要以週轉金及購置不動產放款動能較強，其中購置不動產放款月增1207億元，飆上近25個月新高。本報資料照片

金管會統計，今年4月本國銀行放款餘額月增新台幣3025.82億元，主要以週轉金及購置不動產放款動能較強，其中購置不動產放款月增1207億元，飆上近25個月新高。

金管會今天公布，截至今年4月底止，38家本國銀行存款總額達56兆4116億元，月增3051.8億元，放款總餘額達39兆8935億元，月增3025.82億元。

統計4月底國銀存放比達70.72%，創18個月新高，月增0.16個百分點。

金管會銀行局主秘侯立洋在例行記者會分析，國銀單月放款增加3025.82億元，主要以對個人放款月增1718億元及對民營企業放款月增1418億元為大宗。

若以用途別觀察，以週轉金放款月增1239億元最高，其次是新青安貸款熱潮下，購置不動產放款月增1207億元，創近25個月新高。隨後是購置動產放款月增321億元，企業投資則月增259億元，創40個月新高。

侯立洋說明，因電子業營運週轉加上進出口融資，挹注週轉金放款動能，另國發會公布4月景氣燈號睽違逾2年首亮出黃紅燈，可見景氣好轉走揚跡象，同步催動企業長期投資需求，帶動企業投資放款增加。

侯立洋觀察，因應高漲的人工智慧（AI）應用需求，生產機械、電機設備等相關進口數據走高，應是國銀企業投資放款增加的主因。

總計今年前4月本國銀行放款總額增加1兆4268億元，為2023年同期放款增額的2.76倍，可見國銀放款動能強勁。

存款方面，因新舊制勞工退休基金出售股債存入資金、台電等公營事業增資款項匯入加上期交所股票交割款項存入，推升4月底國銀存款水位上升至56.4兆元。

金管會今天同步公布，在利息淨收益、手續費淨收益、投資及其他淨收益3大獲利支柱有撐下，今年前4月本國銀行稅前盈餘達1838億元，續創歷年同期新高，年增11.8%。

國銀4大授信單位中，僅國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘未能呈現正成長，前4月OBU稅前盈餘為153.2億元，年減31.2%，4月單月OBU稅前盈餘35.1億元，年減37.3%。

侯立洋分析，主因美元升息，墊高OBU與國內總分行（DBU）及聯行往來的利息淨支出，加上投資淨收益下滑，導致獲利表現較差。

景氣燈號 金管會

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