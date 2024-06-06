詐團燒不盡…5月二大社群平台詐騙件數5105件 攀統計以來次高

詐團燒不盡。根據金管會公布對谷歌臉書兩大社群平台的詐騙最新統計，5月的詐騙件數再飆至5105件，僅次於今年1月高峰5203件，為有統計以來的次高，更為去年同期2497件2倍；此外，金管會月前更發現最新手法，詐團造假金管會核發的投顧證照，結果民眾上當蒙受損失，目前已有二件相關受害者陳情。

對於詐團偽造金管會的證照，金管會主秘尚光琪呼籲民眾在投資之前，先檢視政府在網站上公布的合格業者名單，至於被查到偽造的業者，已列為黑名單並公布，同時已移送檢調偵辦，造假的手法，主要是在證書上把合法投顧名稱改掉換成自己的名稱，投資人是在參加其APP平台交易之後，款項被騙走於是向金管會陳情。

據證期局最新統計，自2023年4月起至2024年5月止，來自谷歌、臉書二大平台累計通報投資詐騙案有40400件，今年從1月至5月，詐騙件數分別為5203件、3027件、4587件、3851件，5105件；至於金融詐騙陳情案件，證期局今年前五月已接獲260件的金融詐騙陳情案件，每月平均52件，已較去年平均66件下降，如同社群平台的詐騙案一樣，詐騙案件在1、5月出現高峰，陳情案件同樣以這二月最高，分別為67件、64件。

金管會也提出最新的常見民眾陳情投資詐騙案件主要二大類型指出，一是推薦民眾安裝假投資平台App，宣稱該APP可插隊搶漲停股票並保證獲利；另一種則是宣稱虛擬貨幣交易有高獲利，勸誘民眾投資虛擬貨幣。

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