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輝達帶動融資熱！金管會統計企業投資「創近40個月單月新高」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日公布最新國銀放款統計，輝達熱也帶動企業融資需求大躍進。本報資料照片
金管會今日公布最新國銀放款統計，輝達熱也帶動企業融資需求大躍進。本報資料照片

輝達熱潮帶動企業融資需求大躍進。金管會公布的最新統計顯示，企業投資金額的單月增量259億，創下110年1月以來的新高紀錄，此外，今年前四月的周轉金放款比起去年底大舉增加14268億元，相較於去年前四月的增量為5171億元，今年前四月的增幅是去年同期的2.7倍，兩大企業放款已成為助揚銀行放款的主力動能引擎，除了企業對景氣展望樂觀，輝達熱潮更是促使企業正向看待景氣的主因。

另一個引人高度矚目的，在於不動產放款4月單月增加1207億，再創2022年3月單月增加1310億之後的新高，可見房市火熱的程度，其中新青安是原因之一，而且占增量相當高的比重。

金管會最新統計顯示，4月的全體國銀放款量單月增加3000多億，除了以房貸為主的個人放款增1718億，民企因為周轉金增加，也增加1418億；對於企業融資需求增加，銀行局主秘侯立洋說明，主要因為電子業營運周轉和進出口融資，四月景氣訊號也變黃紅燈，景氣轉佳也提升企業的營運周轉金需求，而AI需求持續擴增，也會帶動企業的融資再投資需求。

侯立洋分析，4月的企業增加投資259億，是110年1月以來的最高，109年12月當時298億，除了國發會最新發布的景氣燈號首度呈黃紅燈，他也指出，AI需求持續擴增，也帶動機器設備進口需求，中長期類的投資類的放款也因此增加。至於4月周轉金月增量表現不如3月，侯立洋認為，主要和4月連假較多，但3月適逢2月的農曆年過後，但4月仍有一定的增量。

而OBU的4月單月獲利35.1億，較3月大減32.8%，對此銀行局解讀，和美元利率高檔，聯行往來利息淨支出增加很多，而且投資淨收益也減少，因而折損獲利，由於股市震盪，使投資、利息、手收等收益都減少，今年以來前四月的OBU收入較去年同期也減少31.2%；此外，若和3月相較，4月的利息少7.9億、手收減少8 億、投資減少62.1億為最多。

國發會 景氣燈號 輝達 金管會

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