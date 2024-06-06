站AI頂尖！金管會主委彭金隆用ChatGPT-4o寫端午賀詞：寫得蠻好的

AI熱，金管會新主委彭金隆站在頂尖上。適逢下周一端午節，彭金隆今赴記者會中說，他自己文筆不好，因此請出了他的「超級助理」ChatGPT-4o，他下達的指令是：今天要跟記者祝賀端午節，可否用「蘇東坡語氣」寫一首詩，他說ChatGPT-4o一秒就寫出來了，讓他非常滿意。

這用ChatGPT-4o的一首祝賀記者端午佳節的四行詩是：記者筆鋒利，世事盡洞察。端午佳節至，粽香滿心懷。願君身安康，家和萬事興。闔家共團聚，端午快樂享。

這也是第一位金管會主委引用AI聊天機器人來做祝賀語，展現彭金隆對新科技的支持。

他首場赴財委會的業務會報中，就提及將在金管會會內增設「金融市場發展與創新處」，以強化金融科技發展，果然一出場，就引用OpenAI的最新模型ChatGPT-4o來做首場與記者的見面詞。

據媒體報導，這ChatGPT-4o可聽、說、看，及回應人性化等更多使用優勢，遠比Gpt-4還要新穎。OpenAI官方資訊全名是Omni，中文意思是無所不知的GPT-4o，被網友譽為是目前最能與人類交流的最佳AI助理。

彭金隆說，他自己文筆不好，想要祝賀大家端午佳節，才請出ChatGPT-4o幫忙，這GPT-4o一秒就寫出來了，他認為寫得蠻好的。

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