快訊

北捷淡水信義線「軌道冒煙」！急疏散旅客下車 調整班次、啟動公車接駁

游泳／王冠閎海外錯失藥檢恐禁賽2年 署長鄭世忠：全力協助

離台前辦台菜晚宴！黃仁勳一家四口到場 訂欣葉17桌替輝達180員工慶功

掌握AI核心產業 財長盼非金融公股事業評估導入相關技術

中央社／ 台北6日電
財政部長莊翠雲今天在公股非金融事業機構會議提及，台灣首季經濟成長率概估為6.51%，背後關鍵正是因爲台灣掌握AI核心產業，她並鼓勵財政部印刷廠、台酒等迎上浪潮，評估導入相關技術，提升效率與服務。聯合報系資料照。記者曾原信／攝影
財政部長莊翠雲今天在公股非金融事業機構會議提及，台灣首季經濟成長率概估為6.51%，背後關鍵正是因爲台灣掌握AI核心產業，她並鼓勵財政部印刷廠、台酒等迎上浪潮，評估導入相關技術，提升效率與服務。聯合報系資料照。記者曾原信／攝影

台灣吹起AI旋風，財政部長莊翠雲今天在公股非金融事業機構會議提及，台灣首季經濟成長率概估為6.51%，背後關鍵正是因爲台灣掌握AI核心產業，她並鼓勵財政部印刷廠、台酒等迎上浪潮，評估導入相關技術，提升效率與服務。

財政部今天舉行公股非金融事業機構研討會，由莊翠雲親自主持，財政部印刷廠、台灣菸酒、台灣金聯、101、關貿網路等高層與會，會中除進行例行業務報告，也談及總經情勢、人工智慧（AI）等議題。

與會者轉述，莊翠雲會中指出，全球景氣尚未全面復甦之際，台灣基本面依然相當穩健，主計總處概估第1季經濟成長率6.51%，為近11季最佳表現，2024年全年經濟成長率也上修至3.94%，主因正是台灣掌握最重要的AI核心產業，包含高速運算、半導體等。

同時，與會者轉述，莊翠雲也提及，AI現在已成顯學，台灣更是AI科技的中心點、供應鏈最重要的協力者之一，鼓勵公股非金融事業機構善用AI先進科技，評估有無適合導入之處，提升生產效率和服務品質。

AI 經濟成長率 財政部

延伸閱讀

立委審財劃法要求提政院版 莊翠雲：需凝聚共識沒有時間表

是否同意當沖降稅延長？ 財長莊翠雲回應：不適合常態化

光電業貸後違規 財政部將控管

蔡英文國債鐘負債創紀錄 李彥秀：留給台灣人的畢業禮物

相關新聞

詐團燒不盡…5月二大社群平台詐騙件數5105件 攀統計以來次高

詐團燒不盡。根據金管會公布對谷歌臉書兩大社群平台的詐騙最新統計，5月的詐騙件數再飆至5105件，僅次於今年1月高峰520...

掌握AI核心產業 財長盼非金融公股事業評估導入相關技術

台灣吹起AI旋風，財政部長莊翠雲今天在公股非金融事業機構會議提及，台灣首季經濟成長率概估為6.51%，背後關鍵正是因爲台...

輝達帶動融資熱！金管會統計企業投資「創近40個月單月新高」

輝達熱潮帶動企業融資需求大躍進。金管會公布的最新統計顯示，企業投資金額的單月增量259億，創下110年1月以來的新高紀錄...

站AI頂尖！金管會主委彭金隆用ChatGPT-4o寫端午賀詞：寫得蠻好的

AI熱，金管會新主委彭金隆站在頂尖上。適逢下周一端午節，彭金隆今赴記者會中說，他自己文筆不好，因此請出了他的「超級助理」...

股匯市同步歡慶！台股改寫新高 新台幣同步走揚「登最強亞幣」

台灣股匯市今天同步歡慶，台股改寫歷史新高，新台幣匯率在3大利多助攻之下，匯價連5升，收在32.28元，升值6.8分，創近...

金管會主委彭金隆驚喜現身記者會 用ChatGPT 1秒完成40字端午節賀詞

端午佳節將至，金管會今日的例行記者會，主委彭金隆突然作為「神秘佳賓」現身記者會向現場記者賀節，彭金隆笑說，他特別由「超級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。