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股匯市同步歡慶！台股改寫新高 新台幣同步走揚「登最強亞幣」

中央社／ 台北6日電
台灣股匯市今天同步歡慶，台股改寫歷史新高，新台幣匯率在3大利多助攻之下，匯價連5升，收在32.28元，升值6.8分，創近半個月新高。聯合報系資料照
台灣股匯市今天同步歡慶，台股改寫歷史新高，新台幣匯率在3大利多助攻之下，匯價連5升，收在32.28元，升值6.8分，創近半個月新高。聯合報系資料照

台灣股匯市今天同步歡慶，台股改寫歷史新高，新台幣匯率在3大利多助攻之下，匯價連5升，收在32.28元，升值6.8分，創近半個月新高，且榮登今天最強亞幣，台北及元太外匯市場總成交金額放大至18.17億美元。

最新經濟數據顯示美國勞動市場疲軟，以及經濟成長減緩，投資人看好美國聯邦準備理事會（Fed）開始降息時間將比預期早，情緒高昂。

在科技股帶動下，美股主要指數5日收盤勁揚，標普及那指再創歷史新高，費半大漲4.52%。

美股強勢收紅，台股不甘示弱，台積電帶頭喊衝，盤中飆上899元、漲逾5%，寫下歷史新天價，激勵台股開高走揚，盤中創21970.63點新紀錄，終場收在21902.70點，改寫收盤新高，狂漲417.82點，漲幅1.94%。

外匯交易員指出，美國經濟放緩，捎來聯準會可望降息的訊號，美元指數走弱，加上台股大漲、熱錢積極流入，3大利多齊聚，新台幣得以放量走升。新台幣兌美元今天開盤價為32.33元，最高32.254元、最低32.34元。

根據央行統計，由於經濟數據提振降息預期，美元指數今天微跌0.01%，亞幣升貶互見，人民幣、越南盾、新加坡幣、日圓走貶，韓國休市，新台幣則因台股狂漲，吸引熱錢蜂擁匯入，帶動匯價同步走高，今天升值0.21%，成為最強亞幣。

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