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金管會主委彭金隆驚喜現身記者會 用ChatGPT 1秒完成40字端午節賀詞

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆今日現身記者會向記者祝賀端午佳節，並由ChatGPT完成40字賀詞。記者朱漢崙/攝影
金管會主委彭金隆今日現身記者會向記者祝賀端午佳節，並由ChatGPT完成40字賀詞。記者朱漢崙/攝影

端午佳節將至，金管會今日的例行記者會，主委彭金隆突然作為「神秘佳賓」現身記者會向現場記者賀節，彭金隆笑說，他特別由「超級助理」協助寫詩作為賀詞，這位超級助理就是生成式AI聊天機器人ChatGPT，他要ChatGPT「模仿蘇東坡的語氣」幫他寫一首賀詞，結果才1秒鐘就完成。

彭金隆是在記者會進行過程中突然進場，讓記者感到意外。彭金隆原本就是愛用金融科技的人，包括政大的金融科技研究中心就是由他成立，他幽默地說，因為自己文筆不好，所以請他的超級助理ChatGPT幫忙寫賀詞，他的指令特別指名了蘇東坡，問ChatGPT：「能否以北宋文學家蘇東波的語氣來寫一首對記者的賀詞？」結果，ChatGPT只花1秒鐘就寫出來了，令他相當滿意。

ChatGPT為彭金隆寫的端節記者賀詞的內容為：「記者筆鋒利，世事盡洞察。端午佳節至，粽香滿心懷。願君身安康，家和萬事興、闔家共團聚、端午快樂享。」彭金隆也有備而來向在場記者說，他上任已滿一個月，會再另外安排時間和大家談話（指關於其對各項政策的看法）。

ChatGPT 彭金隆 聊天機器人 金管會 金融科技

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