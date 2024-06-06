日圓兌美元貶至156…專家預期若貶至「這價位」 日本央行將出手

美元指數（DXY）突破104高點，日圓兌美元貶至156，市場關注日本央行政策動向與對日圓匯價走勢的牽動。富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源（Ferdinand Cheuk）認為，目前的日圓水準並非日本官方可接受，日本政府與央行正面臨巨大壓力、需要盡其所能穩定日圓匯價走勢，預期日本官方在日圓貶至160價位左右有計畫的干預似乎是合理的。

卓兆源說，一直採取鴿派立場的日本央行預計今後將採取更為鷹派的立場，並發出提高政策利率的迫切性。基於聯準會排除進一步升息的可能性，加上日本央行可能採取更強硬的立場，以及日本官方的貨幣干預提供一些幫助，因此有相當好的機會阻止日圓繼續貶值。

針對日本市場的投資前景，卓兆源指出，日本股市相對全球股市評價水準仍被低估，預期未來12個月日本企業獲利成長將達到中高個位數，工業與銀行類股獲利前景尤佳。此外，日本銀行業正受惠於30年來首見持續攀升的利率環境與日本企業界擴大投資所帶來的貸款成長潛力，而在企業改革方面，工業與金融領域也提供很好的投資機會。

風險方面，卓兆源認為，地緣政治緊張局勢升級會增加通膨風險並損害市場情緒，這對包含日本股票在內的全球股票等風險資產不利，而意外的全球衰退也將不利於日本的企業獲利前景。此外，相較歷史目前評價水準確實也較高，且相對全球平均的折價幅度已收窄，我們正關注指數成分股中前30大股票，評價水準較高者的投資人過度擁擠投資情況。

卓兆源指出，富蘭克林坦伯頓日本基金是一檔成長與價值兼具、採取由下而上選股策略，並充分利用市場各種錯誤定價尋找投資機會的日本基金，基金專注於尋找能夠持續產生利潤與現金流的企業，同時傾向於關注那些暫時不受資金青睞或以折價交易的公司，目前配置著重於工業、消費、金融、科技通訊四大主題商機，著眼日本機械與科技設備、軟體服務以及消費產品可望受惠全球與日本資本設備支出擴增與消費升級趨勢，而日本央行逐步退出寬鬆政策推動殖利率水準回升將使銀行保險產業受益，經理團隊透過這四大主題建構可望分享日本深具產業品牌競爭力優勢的投資組合。

富蘭克林證券投顧總結，預期通膨回升將推動消費者與企業擴大支出，且日股有其特有的公司治理改革紅利，同時相對全球市場折價，三大優勢創造日股投資價值，建議投資人納入投資組合進行長期投資。