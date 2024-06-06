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AI成熱門關鍵詞 FinTechSpace數位沙盒競賽開跑

中央社／ 台北6日電

人工智慧AI）成熱門話題，金融科技創新園區今年舉辦第2屆數位沙盒競賽，與亞馬遜網路服務（Amazon Web Services,AWS）和金融機構合作，以AI技術為主題，攜手金融機構和新創科技業者共同挖掘AI於金融服務應用的可能。

金融科技創新園區（FinTechSpace）今天舉行2024數位沙盒AI金融PoC實證徵選說明會，以人工智慧技術為主題，邀金融機構與科技新創跨域共創PoC實證合作，促成商轉落地。

FinTechSpace副執行總監林麗真指出，2023年首屆數位沙盒徵選以「綠色金融科技」為題匯集金融產業需求，今年則因在輔導過程中，遇到很多AI業者應用在理財、保險與資安等領域，今年徵選以AI為題，其中包含中信金、華南銀、台企銀、合庫銀與台新金等金融機構出題。

FinTechSpace舉例金融業者需求，中信金期待以生成式AI，提供對話式客戶服務體驗，並依照客戶互動和洞察，提供個人化行銷活動或產品推廣，以及財務分析與預測等營運優化。

華南銀希望以生成式AI提高作業效率和提升客戶服務品質；台企銀希望以AI演算法產出投資與借貸市場分析資訊，並依照個別客戶提出風險屬性、還款能力等，再結合市況預測並提出個人投資與借貸商品建議。

合庫銀希望AI應用能增進客戶借貸意願、偵測交易防詐、推薦理財產品等；效益需求則是提升服務效率、加速資訊與內容過濾及審核。台新金則希望透過AI生成徵授信報告、往來金流風險與異常交易偵測。

FinTechSpace表示，今年的實證徵選，分為初選及決選2階段。入圍決選團隊由園區提供技術解惑，與合作單位AWS，針對計畫書內容討論、確認技術架構和所需雲端支援，並提供與合作金融機構的AI實證媒合，以及法規解惑，探討AI金融領域的最新動態和趨勢，協助團隊掌握法規議題。

AI金融PoC實證徵選活動即日起至6月28日截止；初選預計取10隊為準決選團隊，決選則取3隊優選及2隊佳作，並在2024台北金融科技展發表。

AI 人工智慧 金融科技

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